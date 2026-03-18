Пленный рассказал о дезертирстве бывших заключенных из рядов ВСУ на Запорожье

Половина заключенных, подписавших контракт с вооруженными силами Украины (ВСУ), дезертирует из первого отдельного штурмового полка «Да Винчи» при отправке на передовые позиции в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный, бывший заключенный Андрей Гриценко.

«50% сразу идет в СОЧ (самовольное оставление части, дезертирство — прим. ред.), когда попадают уже непосредственно в Новую Николаевку, в то место, откуда мы выходим на ноль», — рассказал пленный.

По словам Гриценко, одни заключенные, подписывая контракт с ВСУ, уже планируют свой побег, другие — дезертируют с фронта. Пленный добавил, что во время отправки на позиции заключенных никто не охраняет и не контролирует, а командиры говорят подчиненным: «Хотите, бегите. Вас держать не собираются...»

До этого стало известно, что более 200 тысяч военнослужащих дезертировали или ушли в «самоволку» из ВСУ в 2025 году. С января по октябрь правоохранительные органы Украины зафиксировали более 176 тысяч таких случаев, после чего прекратили публиковать статистику. По оценкам, с учетом тенденции роста общее число дезертиров за год составляет не менее 214 тысяч человек.

Ранее бойцы президентской бригады Национальной гвардии Украины дезертировали с позиций в Запорожской области.