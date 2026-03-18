Психолог заявила, что женщину нельзя заставлять рожать детей без ее согласия

Психолог Наумова: на женщину нельзя давить в вопросе деторождения
Женщина должна сама захотеть детей, без ее согласия никто не может оказывать на нее давление и изменять ее установки, это противоречит профессиональной этике психологии. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Наталья Наумова.

«При согласии женщины психолог действительно может помочь ей понять, почему она не хочет ребенка. Как правило, в основе этого лежит какая-то ее травматизация детского возраста. Могу сказать из моего опыта работы с клиентами. Да, действительно, женщина приходит и с вопросом, что муж хочет ребенка, а она сомневается или вообще не хочет, и хочет разбираться, почему так. Правда, в большинстве случаев женщина приходит к выводу, что на самом деле именно страхи ее останавливали от деторождения. Но бывает по-разному. Поэтому тут очень важно добровольное согласие женщины. Чтобы человек сам созрел, сам захотел, а без согласия клиента психолог ничего сделать не может ни по этике, ни по каким другим соображениям. То есть психолог не может оказывать давление, может только идти по запросу, помогать человеку больше понять свою ситуацию и облегчить ему жизнь. Ни в коем случае психолог не может навязывать свои какие-то установки, свои представления. Это запрещено этикой», — пояснила Наумова.

Она добавила, что психолог может формировать определенные установки у клиента при его запросе, но только по его желанию.

«То есть, по сути, что мы делаем? У клиента уже есть какие-то определенные установки, и если что-то не устраивает, психолог задает вопросы, помогает ему больше понять про свои установки. Таким образом установки расшатываются, и клиент в дальнейшем может поменять свое мнение, а затем и установки. То есть это исключительно как бы не сверху делается, a совместно с клиентом», — констатировала Наумова.

До этого ТАСС сообщил, что Минздрав утвердил документ, согласно которому женщин, не планирующих ребенка, могут направить к психологу «с целью формирования положительных установок на рождение детей». Это возможно, если женщина при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации ответит, что не хочет иметь детей.

Ранее в Госдуме назвали заботой направление россиянок к психологу за нежелание иметь детей.

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
