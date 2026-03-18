Юрист рассказал, как вернуть деньги за абонемент в спортзал, если передумал ходить

Клиент фитнес-клуба имеет право вернуть часть средств за годовой абонемент, если по факту посещал его меньше этого срока. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Илья Русяев.

«Купил годовой абонемент на волне мотивации, походил месяц или два, а потом понял, что больше не хочешь, не можешь или просто сменились обстоятельства. Абонемент лежит без дела, деньги потрачены. И тут возникает вопрос, а можно ли что-то вернуть. Короткий ответ: да, можно. Статья 32 Закона «О защите прав потребителей» и статья 782 Гражданского кодекса РФ дают потребителю право в любой момент отказаться от договора оказания услуг. Фитнес-клуб при этом может удержать только фактически понесенные расходы, связанные с исполнением именно вашего договора. И обязанность доказать эти расходы документально лежит на клубе, а не на вас», — сказал он.

Юрист уточнил, что условия в договорах фитнес-клубов о невозможности возврата средств незаконны, поскольку организация может удержать деньги только за фактически понесенные расходы.

«Многие фитнес-клубы прописывают в договоре условия вроде «годовой абонемент невозвратный», «при расторжении удерживается 50%» или «абонемент по акции возврату не подлежит». Роспотребнадзор неоднократно разъяснял, что подобные условия ущемляют права потребителя и не соответствуют закону. Нельзя заранее установить фиксированный процент удержания вместо реальных подтвержденных расходов. Ссылка на внутренние правила клуба или маркетинговую скидку тоже не является основанием для отказа в возврате. На практике сумма возврата зависит не от того, сколько месяцев прошло с момента покупки, а от того, какие услуги вам реально оказали и какие расходы клуб сможет подтвердить документами. Формула простая: вам возвращают уплаченную сумму за вычетом стоимости уже оказанных услуг и иных документально подтвержденных затрат», — добавил он.

Русяев отметил, что для возврата средств нужно направить в фитнес-клуб соответствующее заявление, а в случае отказа можно обратиться в Роспотребнадзор и суд.

«Чтобы все сделать грамотно, нужно направить в клуб письменное заявление об отказе от договора с требованием вернуть деньги за неиспользованный период. Договор прекращается с момента получения клубом этого уведомления. В заявлении стоит попросить расторгнуть договор с конкретной даты, вернуть средства и, если клуб намерен что-то удержать, предоставить расчет с подтверждающими документами. Если клуб отказывает или игнорирует обращение, следующие шаги: жалоба в Роспотребнадзор и обращение в суд. Роспотребнадзор публиковал примеры, когда потребителям удавалось вернуть деньги за неиспользованные фитнес-абонементы именно через эти механизмы», — заключил эксперт.

