В Кишиневе заявили, что Молдавия может стать частью транзита оружия с Украины

Молдавия может оказаться частью транзитного пути для большого объема нелегального оружия с Украины. Об этом заявил глава национального центра управления кризисами при правительстве страны Сергей Диакону, пишет РИА Новости.

«В настоящее время мы анализируем риски для безопасности, и все это количество оружия, находящегося на территории Украины, начнет нелегально переправляться в Молдавию», — сказал он.

Диакону добавил, что страна готовит «несколько сценариев и оперативных планов». Власти республики решили заранее подготовиться к риску превращения в зону транзита для большого количества боеприпасов, отметил он.

До этого в Молдавии была пресечена деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконную миграцию уклоняющихся от призыва украинцев. В пограничной службе сообщили, что члены организованной преступной группировки способствовали незаконному пересечению гражданами Украины государственной границы, их пребыванию и транзиту по территории республики.

Ранее в Молдавии ликвидировали сеть наркоторговли, состоящую из украинцев.