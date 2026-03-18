Российский танкер с нефтью идет на Кубу

Norlys Perez/Reuters

Танкер «Анатолий Колодкин» направился из российского порта Приморск в порт Матансас на Кубе с 730 тыс. баррелей нефти марки Urals на борту. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Kpler Ltd.

По предварительным данным, танкер с нефтью должен прибыть на Кубу в конце марта.

Агентство приводит слова исследователя из Техасского университета в Энергетическом институте Остина Хорхе Пиньона, который считает, что Куба нуждается примерно в 100 тыс. баррелей нефти в день.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что считает большой честью захват Кубы. До этого глава Белого дома, общаясь с журналистами, заявил, что США «скоро» заключат сделку с Кубой. Он отметил, что Вашингтон и Гавана уже ведут переговоры. При этом он добавил, что если сделка не будет заключена, то США придется делать то, «что должны» в отношении Кубы.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее Трамп заявил, что на Кубе в ближайшее время произойдет смена правящего режима.

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
