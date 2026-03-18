Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Крупнейший НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу после удара БПЛА

Саудовский НПЗ «Рас-Танура» вновь заработал после удара БПЛА
Evannovostro/Shutterstock/FOTODOM

Нефтеперерабатывающий завод «Рас-Танура» в Саудовской Аравии снова заработал после того, как ее пришлось прервать из-за атак беспилотных летательных аппаратов в начале марта. Об этом сообщил Bloomberg.

«Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии снова функционирует после остановки процессов, которая была вызвана атакой дронов в начале марта», — говорится в публикации.

Saudi Aramico, управляющая заводом, заявляла о приостановке работы 2 марта. По информации Bloomberg, «Рас-Танура» имеет производительность 550 тыс. баррелей нефти в сутки.

18 марта сообщалось, что саудовские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат, который приближался к дипломатическому кварталу Эр-Рияда. Этот район является основным местом расположения иностранных посольств и резиденций дипломатов в Саудовской Аравии.

Ранее Иран атаковал Дубай ракетами и дронами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!