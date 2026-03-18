Крупнейший НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу после удара БПЛА

Нефтеперерабатывающий завод «Рас-Танура» в Саудовской Аравии снова заработал после того, как ее пришлось прервать из-за атак беспилотных летательных аппаратов в начале марта. Об этом сообщил Bloomberg.

Saudi Aramico, управляющая заводом, заявляла о приостановке работы 2 марта. По информации Bloomberg, «Рас-Танура» имеет производительность 550 тыс. баррелей нефти в сутки.

18 марта сообщалось, что саудовские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат, который приближался к дипломатическому кварталу Эр-Рияда. Этот район является основным местом расположения иностранных посольств и резиденций дипломатов в Саудовской Аравии.

Ранее Иран атаковал Дубай ракетами и дронами.