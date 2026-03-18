Девочка, пропавшая в Смоленске, рассказала, чем занималась у похитителя дома

Девочка, которую похитили в Смоленске, рассказала всего несколько подробностей о ситуации. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, на данный момент ее психологическое состояние оценивают как «неплохое».
«Шока нет, ходит в школу», – рассказал он.
Сама девочка практически не делилась подробностями о том, что произошло дома у похитителя. Однако она рассказала, что мужчина кормил ее и позволял играть с игрушками.
Также источник добавил, что россиянин запугивал свою сожительницу. Он якобы назвал ребенка своей племянницей и потребовал, чтобы возлюбленная не задавала лишних вопросов.
Ребенка нашли в квартире мужчины спустя два дня поисков. Девочка отправилась гулять с собакой и пропала, а питомец сам прибежал домой. На мужчину вышли с помощью камер видеонаблюдения.
Во время задержания фигурант оказал сопротивление, но его все равно схватили и отправили под арест.
