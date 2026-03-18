Основателя фонда «Мы вместе» арестовали по делу о хищении денег у бойцов СВО

Основателя фонда «Мы вместе» и группы компаний «КМД девелопмент» Юрия Королева арестовали в рамках уголовного дела о хищении денежных средств у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.

По данным агентства, предпринимателю предъявили обвинение в совершении как минимум 14 преступлений. Среди них — вымогательства, хищения и создание организованной преступной группы.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Королева Юрия Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210; п. «а» ч. 4 ст. 158 (четыре преступления); ч. 4 ст. 159 (10 преступлений); п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, — удовлетворить», — говорится в документах.

В начале мая прошлого года появилась информация о преступной деятельности в московском аэропорту Шереметьево, направленной против бойцов СВО. Военнослужащим предлагали услуги такси по адекватным ценам, однако в конце поездки сумма значительно увеличивалась. Например, вместо 2000 рублей от участников боевых действий на Украине требовали заплатить 40 тыс. или даже 90 тыс. рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. Если потерпевшие отказывались платить, им угрожали физической расправой. Предварительно, общая сумма причиненного участникам СВО ущерба превышает 4 млн рублей.

Ранее главаря банды из 90-х обвинили в серии краж у бойцов СВО в Шереметьево.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
