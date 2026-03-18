Детдомовец ценой жизни спас на СВО целый отряд

Детдомовец из Кемеровской области Михаил Купов ценой своей жизни спас на специальной военной операции (СВО) целый отряд. Школе его родного города Белово присвоили имя 25-летнего разведчика, посмертно удостоенного звания Героя России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Купов — выпускник школы №12, воспитанник детского дома «Родник» (ныне «Надежда»). С декабря 2024 года он проходил службу в составе 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ордена Суворова. Уроженец Кемеровской области был командиром разведывательной группы.

Как рассказал губернатор, в марте 2025 года на одном из боевых заданий Купов наткнулся на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир группы и его подчиненные ликвидировали пятерых украинских военных, еще пятерых захватили в плен.

Возвращаясь назад, российские бойцы подверглись массированному обстрелу ВСУ. Купов закрыл собой сослуживца и получил смертельное ранение. Офицер до последнего вздоха управлял действиями группы по рации. Это позволило разведчикам занять выгодные позиции и не допустить прорыва обороны.

Купов стал единственным участником СВО из Белово, удостоенным звания Героя России.

