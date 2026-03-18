Россия начала специальную военную операцию, потому что Европа игнорировала интересы России. Об этом телеканалу GB News заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы пренебрегли этой позицией России. Мы изменили систему безопасности Европы, не согласовав это с РФ. Они ответили», — сказал он.

Орбан подчеркнул, что страны Европы не учли позицию Москвы о невступлении Украины в НАТО, когда российская сторона давала понять, что эти действия приведут к военному конфликту.

Он также заявил, что период расширения НАТО на восток завершился, так как «русские стали слишком сильными» и смогли остановить расширение Североатлантического альянса.

Кроме того, политик призвал выстроить новую архитектуру безопасности Европы, а также развивать торговое и энергетическое сотрудничество с Россией для обеспечения стабильности на континенте.

Ранее Орбан обвинил Украину в желании разрушить экономику Венгрии.