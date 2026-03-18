Немецкое подразделение российской компании «Р-Фарм» объявило о банкротстве

Немецкая дочерняя компания российского концерна «Р-Фарм» объявила о банкротстве. Об этом сообщает издание Zeit.

Временный управляющий Маркус Ферлих заявил, что основной причиной являются санкции против России и ответные меры страны. Последние, по словам Ферлиха, привели в замешательство клиентов и деловых партнеров и негативно повлияли на развитие бизнеса.

На данный момент в компании R-Pharm Germany работают 300 человек. По данным СМИ, ее деятельность продолжается в ограниченном режиме. Фрелих добавил, что надеется найти инвестора, который мог бы купить предприятие.

Штаб-квартира компании компании находится в городе Иллертиссен в Баварии. Концерн «Р-фарм» купил завод у фармацевтического гиганта Pfizer в феврале 2014 года.

Продукцию R-Pharm Germany поставляют в 150 стран мира.

В феврале этого года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Райффайзенбанка» к структурам холдинга «Р-Фарм» о взыскании €37,2 млн (около 3,4 млрд рублей) по кредитному соглашению 2021 года. По данным СМИ, речь может идти о неисполненных обязательствах по кредитному соглашению на €50 млн, выданному «Р-Фарму» в 2021 году на организацию производства антиковидных препаратов в Германии.

Соглашение было рассчитано на три года. Проект предусматривал выпуск вакцины «Спутник V» и препарата от ревматоидного артрита Артлегии (олокизумаб) на заводе в Иллертиссене, ранее приобретенном у Pfizer. Однако Европейское медицинское агентство (EMA) не одобрило регистрацию этих препаратов, и планы выйти на европейский рынок были сорваны.

Ранее Мишустин заявил об отсутствии дефицита важных лекарств в России.

 
