Стало известно, при каких условиях ЦБ может повысить ключевую ставку

Экономист Федоров: ЦБ перейдет к повышению ключевой ставки при инфляции в 8-9%
ЦБ может перейти к повышению ключевой ставке в случае, если инфляция в России достигнет 8-9% в годовом выражении, заявил в ответ на вопрос «Газеты.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга.

«Должен произойти существенный инфляционный шок, чтобы ЦБ перешел к повышению ключевой ставки. Инфляция должна вырасти на 2 процентных пункта и выше — от текущих 6% в годовом выражении до примерно 8-9%. Тогда можно будет говорить как минимум о завершении паузы в цикле снижения ключевой ставки. Учитывая, что российская экономика находится в фазе перегрева и постепенно из него выходит, это может произойти, если резко вырастут расходы бюджета. Тогда действительно мы можем увидеть разгон инфляции. По курсу рубля риски возможны, но скорее всего они не реализуются», — отметил Федоров.

В целом сценарий повышения ключевой ставки в 2026 году пока выглядит маловероятным, считает Федоров. По его словам, у Минфина нет ресурсов, чтобы резко наращивать расходы даже на среднесрочной перспективе. Рыночное кредитование находится под давлением, пока не прослеживается фактор резкого увеличения спроса на займы, добавил он. С внешней стороны шоков тоже пока не фиксируется, заключил Федоров.

В настоящее время ключевая ставка достигает 15,5%. Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 20 марта. Консенсус-прогноз аналитиков к этому заседанию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Сбере ожидают снижения ключевой ставки 20 марта.

 
