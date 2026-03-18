Период расширения НАТО на восток завершился. К такому выводу пришел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу GB News.

Он отметил, что «русские стали слишком сильными» и смогли остановить расширение Североатлантического альянса.

«Мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе», — сказал Орбан, добавив, что в новых реалиях Украина должна стать буферной зоной между РФ и НАТО.

Также премьер Венгрии напомнил о причинах начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, она стала ответом России на действия Запада, который без согласования с ней изменил систему безопасности в Европе, заявив о желании принять Украину в НАТО.

Политик призвал выстроить новую архитектуру безопасности, а также развивать торговое и энергетическое сотрудничество с Россией для обеспечения стабильности на континенте.

До этого вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что расширение НАТО на восток стало одной из причин начала СВО на Украине. По его мнению, если бы НАТО осталось в границах 1991 года, то может быть и Украина была бы в тех же границах.

