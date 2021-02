Сыгравшая проститутку в «Игре престолов» актриса обвинила Мэнсона в насилии

Актриса Эсме Бьянко присоединилась к обвинениям музыканта Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брайан Уорнер) в насилии.

В беседе с New York она назвала Мэнсона «монстром, который практически уничтожил» ее и «очень многих женщин».

По словам Эсме, Мэнсон по-настоящему нападал на нее во время секса и съемок видеоклипов, заставлял ее жить по заданным им правилам, а однажды якобы гнался за ней с топором. Она уточнила, что впервые подверглась насилию со стороны звезды на съемках клипа I Want to Kill You Like They Do in the Movies. Ей сказали, что нужно будет играть избиваемую жертву, но побои оказались реальными: девушку секли, связывали проводами и прикладывали к ранам секс-игрушки.

После съемок Эсме Бьянко переехала к Мэрилину Мэнсону, у них начались отношения, в которых музыкант якобы контролировал ее поведение, манеру одеваться и давал или не давал разрешение на выход из квартиры, бил во время интимной связи и однажды «порезал ножом и послал фотографию раны своему ассистенту». «Я чувствовала себя заключенной, все делала для его удовольствия. Всех, с кем я говорила, он полностью контролировал, семье я звонила, прячась в туалете», — вспоминает она.

Бьянко наиболее известна по роли проститутки Рос в сериале «Игра престолов».

Ранее звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней во время их романа. Похожие заявления сделали актриса Эшли Линдси Морган, бывшая помощница артиста Эшли Уолтерс, модель Сара Макнилли и музыкант Габриэлла (также известна как SourGirrrl). Кроме того, трансгендерная стилистка Лав Бейли заявила, что Мэрилин Мэнсон угрожал ей оружием. При этом бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сказала, что обвинения в насилии в адрес музыканта не соответствуют ее личному опыту.

Позже Эван Рейчел Вуд подала в суд на жену Мэрилина Мэнсона.