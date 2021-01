Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску

Актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе за отказ надеть защитную маску, утверждает портал Page Six со ссылкой на собственный источник.

По словам очевидцев, 65-летний Уиллис также мог закрыть лицо банданой, которая была повязана вокруг его шеи, но не стал этого делать. Ему пришлось покинуть помещение аптеки, не сделав покупку. Представители Уиллиса пока не комментировали сообщения об инциденте в аптеке.

В социальных сетях уже высмеяли поведение актера, отказывающегося соблюдать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Англоязычные пользователи Twitter активно шутят о названии фильма Die Hard («Крепкий орешек», также словосочетание можно дословно перевести как «тяжелая смерть») и осуждают Уиллиса за его поступок.

