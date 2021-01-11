Умер лидер рок-группы «Выход» Сергей Селюнин

Умер лидер культовой группы «Выход» из Ленинградского рок-клуба Сергей Селюнин. Об этом сообщил арт-директор клуба «Археология» Николай Ноздрев «Нашему радио».

Музыкант скончался 11 января на 63-м году жизни. Подробности не приводятся, однако известно, что причиной смерти стал не коронавирус.

Группа «Выход» дебютировала на сцене Ленинградского рок-клуба на одном концерте с группами «Кино» и «Странные игры» в марте 1982-го года. Первый альбом коллектива был записан летом того же года.

В 1989 году Селюнин работал с группой «Аквариум», они выпустили совместный альбом «Аквариум и Силя».

Всего у «Выхода» насчитывается около двадцати альбомов.