В МВД перечислили популярные фразы, по которым можно вычислить мошенников

В МВД перечислили фразы мошенников для получения кода для входа на «Госуслуги»

Мошенники, чтобы выманить код авторизации от портала «Госуслуги», могут выдавать себя за работников маркетплейсов, служб доставки и других организаций, используя при этом определенные фразы. Их знание позволит распознать обман и избежать взлома аккаунта, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

По словам правоохранителей, наиболее часто мошенники, представляясь доставщиками еды, одежды и прочего, используют формулировку: «Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру».

Выступая от лица коммунальных служб, аферисты могут попросить продиктовать код из СМС под предлогом замены домофона в подъезде или чтобы привязать ключи к номеру телефона. Также мошенники нередко притворяются сотрудниками Почты России. В таком случае они могут попросить авторизоваться в чат-боте, чтобы получить заказное письмо. В других случаях злоумышленники могут попросить код из СМС для входа в «Госуслуги», используя фразу: «Мы из службы безопасности банка, правоохранительных органов или прокуратуры».

«Запомните! Ни одна из этих организаций не запрашивает коды из СМС! Никому и никогда их не сообщайте» — напомнили в ведомстве.

В МВД призвали россиян прекращать общение сразу, как только услышали одну из этих фраз.

