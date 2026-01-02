Патриарха Кирилла поразила жестокость ВСУ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свои соболезнования после атаки беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Также он назвал теракт «тяжким преступлением против человеческой жизни». Обращение опубликовано на сайте Московского патриархата.

Патриарх отметил, что «с глубокой болью в сердце» узнал о произошедшем в поселке Хорлы, где «в результате целенаправленной атаки» ВСУ погибли и пострадали мирные жители.

«Поражает особая жестокость и цинизм, с которым был совершен данный террористический акт: атака была совершена после предварительной разведки и в праздничное время, когда в зданиях находилось большое количество мирных людей. Подобные действия не могут иметь ни оправдания, ни разумного объяснения, и являются тяжким преступлением против человеческой жизни, попранием нравственных основ, на которых зиждется человеческое общество», — заявил патриарх.

В ночь с 31 декабря 2025 года ни 1 января 2026 года украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. В результате трагедии погибли 24 человека, также около 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — шестеро детей, один ребенок скончался.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января траурными днями в регионе и отметил, что вся Херсонская область скорбит с семьями погибших людей.

Известно, что один из беспилотников был с термитной зажигательной смесью, из-за чего пламя быстро распространилось по зданию. Россия потребовала от ООН публичного осуждения теракта ВСУ в Хорлах. Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использует тактику молчания, игнорируя преступления Украины.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на теракт призвал уничтожать «бандеровских ублюдков, как больных свиней».

Ранее патриарх Кирилл призвал молиться за добрые перемены на Украине.