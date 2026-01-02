Минобороны РФ сообщило о количестве беспилотников, сбитых над Россией за ночь

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 64 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, больше всего — 20 беспилотных летательных средств (БПЛА) — было сбито над территорией Самарской области, по восемь — над территорией Воронежской и Саратовской областей, семь — над территорией Московского региона. Из них пять дронов летели на Москву. По шесть БПЛА были сбиты над территорией Рязанской и Ростовской областей, три — над территорией Тульской области, два — над территорией Белгородской области, по одному беспилотнику — над территорией Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областей.

1 января в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени уничтожили 58 украинских беспилотников над территорией семи регионов и акваторией Азовского моря. Наибольшее количество дронов — 24 — сбито над Белгородской областью. Над Крымом уничтожены 13 беспилотников, над Азовским морем — 10. Еще пять сбиты над Татарстаном, три — над Краснодарским краем. По одному дрону уничтожено над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

За ночь с 31 декабря на 1 января силы ПВО уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России.

В течение декабря средства ПВО уничтожили 6503 украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся проникнуть на территорию России. Пиковые значения по количеству сбитых дронов пришлись на 15 и 25 декабря, когда было нейтрализовано 545 и 472 единицы соответственно.

Ранее Россия потребовала от ООН публичного осуждения теракта ВСУ в Хорлах.