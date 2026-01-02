Размер шрифта
В РПЦ рассказали, как поститься со 2 января

ir_abella/Shutterstock/FOTODOM

Рождественский пост становится строже с 2 января, но не всем нужно придерживаться всех ограничений монастырского устава. Об этом рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш).

Мирянам (обычным людям, не священникам — прим. ред.) рекомендовано в период Рождественского поста не употреблять мясо, молочные продукты и яйца. С 2 января при желании можно усилить пост.

Иеромонах напомнил, что основа церковного устава взята из монастыря преподобного Саввы Освященного в долине реки Иордан. По его словам, всем соблюдать все предписания устава достаточно трудно, хотя бы потому, что в России не растут финики, мало где обитают крабы, моллюски, которыми в некоторые дни поста можно заменить рыбу, когда она запрещена.

Кроме того, в русской церкви нет традиции пить вино, как это было в Средиземноморье. В монастырях России в целом придерживаются традиций, но у каждой обители есть свои особенности, в том числе касательно пищи, поделился представитель РПЦ.

Рождественский пост начался 28 ноября и закончится 6 января вечером — накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен.

Ранее россиянам рассказали, когда появилась традиция празднования Нового года.

