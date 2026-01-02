Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ

Пленный ВСУ Коновалов: дезертировал и два года скрывался от ТЦК

Украинский пленный Юрий Коновалов дезертировал из ВСУ и два года скрывался от ТЦК. Свою историю он рассказал РИА Новости.

«Вышел с позиции, дали якобы три дня съездить домой. Там недалеко. Тогда обратно за три дня можно было съездить. Под этим предлогом я поехал и не вернулся. До второй мобилизации плюс-минус два года», – отметил Коновалов.

По словам мужчины, два года он почти не выходил из дома, а в итоге его поймали сотрудники ТЦК во дворе у собственного гаража.

По последним подсчетам ТАСС, из ВСУ в 2025 году дезертировали или отправились в «самоволку» более 200 тысяч военных. На расширенном заседании Минобороны РФ президент России Владимир Путин отметил, что число дезертиров в ВСУ «исчисляется сотнями тысяч». А украинское издание Страна.ua объясняло ситуацию с дезертирством в украинской армии тем, что солдат не устраивают низкие зарплаты и материальное положение.

Украинский журналист Владимир Бойко недавно писал, что ежедневно из ВСУ дезертирует более тысячи военных, то есть один человек за одну-полторы минуты.

Также стало известно, что Минобороны Украины скоро введет систему отслеживания военнообязанных которая позволит отслеживать каждый шаг мобилизованного.

Ранее пленный ВСУ рассказал, на что идут дезертиры, чтобы не возвращаться на фронт.