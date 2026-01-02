Размер шрифта
Высказавшийся об отношениях с Россией Стубб попал в неловкую ситуацию

Iltalehti: Стубб выступил с новогодним обращением в кривом и мятом галстуке
Президент Финляндии Александр Стубб во время новогоднего обращения, в котором он высказался об отношениях Москвы и Хельсинки, выглядел неопрятно и был в кривом и мятом галстуке. Об этом пишет финская газета Iltalehti.

«Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что это не первый случай, когда у Стубба возникают проблемы с галстуком. В издании напомнили, что галстук президента был перекручен во время его визита в Эстонию в 2024 году.

В своем новогоднем обращении к жителям страны Александр Стубб заявил, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Однако подробнее в эту тему он вдаваться не стал.

Также он высказался о конфликте на Украине, отметив, что мир сейчас ближе, чем когда-либо. Кроме того, глава государства пообещал, что Финляндия сделает все возможное для сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что годы нейтралитета и добрососедства с Россией не заглушили нацистского прошлого Финляндии, которая вместе с Германией участвовала в зверствах в годы Второй мировой войны. Лавров отметил, что Стубб, делая «откровенно русофобские заявления», является примером того, что «нацистские ростки» в этой стране не искоренены.

Ранее президент Финляндии заявил, что против Путина нужно «применить кнут».

