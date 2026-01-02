Размер шрифта
Захарова напомнила о тактике Запада, когда речь идет о зверствах Киева

Захарова: Запад использует тактику молчания, игнорируя преступления Киева
Тактику «стратегического молчания», которую использует Запад при любых преступлениях Киева, никто не отменял. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале сомнения некоторых СМИ о жертвах налета БПЛА на кафе в Херсонской области.

«Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся», — отметила дипломат.

Она добавила, что у людей, которые делают подобные заявления, «нет совести». Также Захарову возмутило то, что западные страны молчат и «годами могут не видеть теракты Банковой».

В ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Хорлах в Херсонской области. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, вражеские дроны ударили по мирным жителям прямо в момент новогодней речи президента РФ Владимира Путина.

В МИД России назвали случившееся очередным терактом Киева, отметив, что атака была заранее спланирована.

По словам Сальдо, в результате этого удара не выжили 24 человека, еще десятки человек пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в регионе объявлены днями траура.

Ранее Медведев заявил о возмездии РФ за теракт в Херсонской области, призвав больше «не церемониться».

