От чего зависит, сколько будет длиться похмелье, рассказал врач

Длительность похмелья зависит от сочетания нескольких механизмов, которые запускаются в организме после употребления алкоголя. Наиболее значимые из них – скорость метаболизма этанола, степень обезвоживания, накопление токсичных продуктов распада, нарушения сна и, конечно, индивидуальные особенности организма и здоровья, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Главный виновник плохого самочувствия – не сам этанол, а токсичный продукт его распада ацетальдегид. У каждого человека активность ферментов, расщепляющих алкоголь (алкогольдегидрогеназы и ацетальдегиддегидрогеназы), заложена генетически. Если ваш организм медленно превращает ацетальдегид в безопасную уксусную кислоту, интоксикация будет тяжелее и длительнее. Это первый фактор, второй – количество и качество выпитого. Зависимость прямая: чем больше доза, тем дольше организм будет ее перерабатывать. Но важно также и качество/состав напитков: чем больше они содержат примесей и побочных продуктов брожения, тем сильнее будет интоксикация», – объяснил доктор.

Еще один фактор, влияющий на силу и продолжительность похмелья, – состояние печени и общий ресурс организма. Печень – это орган, который проводит естественную детоксикацию организма. Если ее функция уже ослаблена, процесс затянется.

«Кроме того, алкоголь – сильнейший диуретик (проще говоря, мочегонное средство), который приводит к потере электролитов и запаса витаминов, особенно группы B.

Прием лекарств и индивидуальные особенности. Некоторые препараты (например, парацетамол, антибиотики, антидепрессанты) метаболизируются в печени, создавая ей дополнительную нагрузку и замедляя выведение алкоголя. Курение, недосып и стресс усугубляют состояние», – подчеркнул врач.

Чтобы быстрее восстановиться, нарколог советует пить обычную негазированную воду, больше спать, отказаться от тяжелой пищи и не пить алкоголь. Также можно прогуляться, это облегчает головную боль.

«В среднем похмелье длится от нескольких часов до суток. Если же тяжелое состояние сохраняется дольше, появляются сильная рвота, спутанность сознания, сердцебиение или выраженная слабость – это повод обратиться за медицинской помощью. Такое состояние может быть признаком острого отравления алкоголем или других медицинских проблем, а не обычного похмелья», – заметил врач.

