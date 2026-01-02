Размер шрифта
Новости. Общество

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ в Херсонской области

Минздрав: после атаки в Хорлах в больницах находятся 14 человек, включая 5 детей
В больницах Херсонской области находятся 14 человек, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что среди пострадавших, находящихся в больницах региона, есть пять детей. Состояние одного из них крайне тяжелое.

«Состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь», — сказал Кузнецов.

По его словам, еще четверо пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Остальные — в состоянии средней степени тяжести, отметил представитель Минздрава РФ.

В ночь на 1 января украинские беспилотники ударили по кафе и гостинице в Хорлах в Херсонской области, где мирные жители встречали Новый год. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, налет вражеских БПЛА произошел в момент новогодней речи президента России Владимира Путина.

По предварительным данным, в результате этого удара не выжили 24 человека, еще десятки пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

В МИД России назвали случившееся очередным терактом Киева, отметив, что атака была заранее спланирована.

Ранее Медведев заявил о возмездии РФ за теракт в Херсонской области, призвав больше «не церемониться».

