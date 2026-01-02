Размер шрифта
Зеленского уличили в намерении продолжать военные действия

Welt: Зеленский показал ненужный воинственный настрой в новогоднем обращении
Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский показал неуместный воинственный настрой в новогоднем обращении вместо попытки мирного диалога с Россией. Такое мнение выразил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

По мнению журналиста, Киев не планирует прекращать воевать и будет пытаться использовать любую помощь от стран Европы.

Ваннер заметил, что об этом можно услышать не так часто, как о наступлениях Вооруженных сил России на поле боя, однако и украинская сторона не сидит сложа руки и далеко не слаба в этом отношении.

Зеленский в своей новогодней речи вновь выступил с обвинениями в адрес России.

На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Российский лидер призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые на Аляске в августе этого года. Оба политика считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.

Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По ее итогам глава Белого дома заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Украиной по 95% вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть успехи.

Ранее WP узнала о «жестоком и оскорбительном» тоне Трампа в разговоре с Зеленским.

