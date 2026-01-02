Минобороны России опубликовало кадры работы войск беспилотных систем группировки войск «Центр», которые обеспечили уничтожение двух бронированных машин Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении. Кадры можно увидеть на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, российские военнослужащие в ходе своей работы выполнили задачи по разведке целей противника и отработали «уничтожение живой силы и бронированной техники ВСУ».

«Две бронированные машины ВСУ были успешно уничтожены на марше», — сообщает оборонное ведомство.

Как отметили в Минобороны, ежедневная работа операторов разведывательного комплекса «Орлан-10» обеспечивает подразделения группировки важной информацией. Полеты российских беспилотников на скорости от 75 до 170 км/ч и на высоте до 5000 метров на расстоянии до 120 километров в глубину обороны противника помогают успешно обнаружить склады боеприпасов, передвижение военной техники и личного состава, а также укрепленные позиции ВСУ.

До этого сообщалось, что ВСУ массово свозили иностранных наемников на полигон за шахтой «Красноармейская Западная» в Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР). По словам мужчины, он видел иностранцев, когда работал на шахте. По его словам, наемников привозили в середине августа по сентябрь. Это были смуглые люди, которых привозили на военных машинах, увозили с полигона.

