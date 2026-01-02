Размер шрифта
Губернатор сообщил о сбитых беспилотниках над Ростовской областью

Слюсарь: над тремя районами Ростовской области и Таганрогским заливом сбили БПЛА
В ночь на 2 января силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, а также над акваторией Тананрогского залива. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По предварительным данным, люди в результате атаки дронов не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться, добавил Слюсарь.

Как сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, системы противовоздушной обороны в ночь на 2 января за ночь сбили 64 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России. Шесть дронов сбили над Ростовской областью.

1 января в период с 08:00 до 16:00 силы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников над территорией семи регионов России и акваторией Азовского моря. Наибольшее количество дронов — 24 — было сбито над Белгородской областью.

Ранее Россия потребовала от ООН публичного осуждения теракта ВСУ в Хорлах.

