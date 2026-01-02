Участвовавший в атаке на Курскую область полк ВСУ переброшен в Сумскую область

Подразделения 253-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Арей», участвовавшие во вторжении в Курскую область, переброшены в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Отмечается, что эти подразделения сейчас находятся в Краснопольском районе. Они намерены провести контратаки и восстановить утраченные позиции в районе населенного пункта Высокий.
Известно, что основу «Арея» в том числе составляют осужденные по тяжелым статьям бывшие заключенные и иностранные наемники.
С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.
26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.
Ранее сообщалось, что российские военные за год освободили свыше 300 населенных пунктов.