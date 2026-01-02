ТАСС: участвовавший в атаке на Курскую область полк «Арей» переброшен под Сумы

Подразделения 253-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Арей», участвовавшие во вторжении в Курскую область, переброшены в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что эти подразделения сейчас находятся в Краснопольском районе. Они намерены провести контратаки и восстановить утраченные позиции в районе населенного пункта Высокий.

Известно, что основу «Арея» в том числе составляют осужденные по тяжелым статьям бывшие заключенные и иностранные наемники.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее сообщалось, что российские военные за год освободили свыше 300 населенных пунктов.