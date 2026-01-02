Российский разведчик три месяца находился под носом у противника и похудел на 17 кг

Разведчик из Курганской области похудел на 17 кг при выполнении задания на СВО

Российский разведчик с позывным «Шадр» из Курганской области похудел на 17 кг за время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Шадринск ЗА Победу».

В публикации уточнили, что военный три месяца находился на передовой позиции под носом у противника и вел разведку. Воду и продукты он получал за счет сбросов с беспилотников. В результате боец сильно похудел, хотя и раньше не отличался полнотой. По ходу выполнения задания «Шадр» получил новое звание, повышение и ранение. Он вернулся и теперь проходит лечение в госпитале.

Свой поступок разведчик не считает чем-то особенным и ничего героического не видит в своей задаче. Он заявил, что просто исполнял свой воинский долг.

До этого Mash рассказывал о россиянине Романе Бурцеве, которого называют двойником голливудского актера Леонардо Ди Каприо. По данным издания, он похудел на 20 кг, находясь в зоне специальной военной операции.

Контракт на прохождение военной службы «русский Ди Каприо» подписал в сентябре 2024 года. Место службы боец, получивший позывной «Ди Каприо», не раскрывает. Мужчина рассказал, что до подписания контракта безуспешно пытался похудеть, но получилось только на СВО.

Ранее боец СВО километры полз до российских позиций с перебитыми ногами и осколками в теле.