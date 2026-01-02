Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Российский разведчик три месяца находился под носом у противника и похудел на 17 кг

Разведчик из Курганской области похудел на 17 кг при выполнении задания на СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Российский разведчик с позывным «Шадр» из Курганской области похудел на 17 кг за время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Шадринск ЗА Победу».

В публикации уточнили, что военный три месяца находился на передовой позиции под носом у противника и вел разведку. Воду и продукты он получал за счет сбросов с беспилотников. В результате боец сильно похудел, хотя и раньше не отличался полнотой. По ходу выполнения задания «Шадр» получил новое звание, повышение и ранение. Он вернулся и теперь проходит лечение в госпитале.

Свой поступок разведчик не считает чем-то особенным и ничего героического не видит в своей задаче. Он заявил, что просто исполнял свой воинский долг.

До этого Mash рассказывал о россиянине Романе Бурцеве, которого называют двойником голливудского актера Леонардо Ди Каприо. По данным издания, он похудел на 20 кг, находясь в зоне специальной военной операции.

Контракт на прохождение военной службы «русский Ди Каприо» подписал в сентябре 2024 года. Место службы боец, получивший позывной «Ди Каприо», не раскрывает. Мужчина рассказал, что до подписания контракта безуспешно пытался похудеть, но получилось только на СВО.

Ранее боец СВО километры полз до российских позиций с перебитыми ногами и осколками в теле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547165_rnd_2",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+