Президент Украины Владимир Зеленский использовал голландскую военную помощь для убийства мирных жителей. Об этом в посольстве России в Гааге заявили после атаки Украины на гостиницу и кафе в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь.

«Это массовое убийство было явно спланировано заранее, поскольку беспилотники были направлены прямо на место, где мирные жители праздновали Новый год. Вот как Зеленский использует голландскую военную помощь и спонсорство — для убийства мирных жителей. Мы надеемся, что голландская сторона найдет в себе мужество осудить этот вопиющий акт терроризма», — отметили в посольстве.

В новогоднюю ночь украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Погибли 24 человека, в том числе ребенок, еще около 50 человек были ранены. Пострадали шестеро детей, один ребенок погиб.

По официальной информации, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, из-за чего огонь быстро распространился, а эвакуация стала невозможной. Россия потребовала от ООН публичного осуждения теракта ВСУ в Хорлах, также губернатор региона сообщил, что президент России Владимир Путин согласился с тем, что атака ВСУ по жестокости и цинизму сравнима с трагедией в Одессе 2 мая 2014 года.

Также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поинтересовался, будут ли западные СМИ освещать теракт в Хорлах.

Ранее Медведев заявил о возмездии России за теракт в Хорлах.