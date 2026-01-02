В Британии атаку ВСУ на резиденцию Путина связали с планом Трампа по Украине

План президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которого была совершена атака на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области, в конечном итоге был связан с США. Такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, Зеленский преследовал цель сорвать мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Крук отметил, что реакция России на планы Украины в случае, если их удастся реализовать, будет непредсказуема.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь с 28 на 29 декабря беспилотники украинских вооруженных сил попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). По словам министра, все дроны были сбиты. В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ и заявили, что атака приведет к пересмотру переговорной позиции Москвы. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США получили от России расшифрованные данные об атаке БПЛА на резиденцию Путина.