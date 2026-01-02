Размер шрифта
Российские артисты поздравили участников СВО с Новым годом

Минобороны РФ выложило видео с поздравлениями артистов участников СВО с Новым годом
Николай Басков и Иван Охлобыстин и другие актеры и музыканты поздравили участников специальной военной операции с Новым годом. Видеообращения с поздравлениями и пожеланиями опубликованы в Telegram-канале Минобороны России.

Среди артистов, записавших видеообращения, группа «Кипелов», Александр Маршал, Юта, ST (Александр Степанов), Татьяна Куртукова, музыкальная группа Soprano Турецкого, Анастасия Иванова и Влада Miravi.

«Поверьте, мы никогда не забываем, что наши безопасность и спокойная жизнь являются следствием вашей верности, вашей отваги и готовности вставать на защиту тогда, когда это необходимо», — говорится в сообщении артистов, которое опубликовало Минобороны РФ.

До этого певец Николай Басков признался в беседе с News.ru, что начал получать угрозы после публичной поддержки специальной военной операции на Украине.

Басков отметил, что был одним из первых артистов, высказавшихся за СВО. По словам артиста, недоброжелатели прислали ему около 280 тысяч проклятий и третировали его мать. Исполнитель не исключил, что к этому могли быть причастны его украинские коллеги. Он заявил, что некоторые артисты публиковали его номер в открытый доступ.

Ранее Трамп высказал пожелание на Новый год.

