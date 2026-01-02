В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты

В аэропорту Оренбурга сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, такая мера, принятая в ночь на 2 января, была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
В период действия ограничений на запасной аэродром улетели два самолета.
До этого такие же ограничения ввели в аэропорту Тамбова.
При этом воздушные гавани московского региона, Калуги, Самары возобновили полеты.
Ограничения могут вводиться из-за атаки дронов.
В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 64 беспилотника над регионами страны.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА, летевших на Москву.