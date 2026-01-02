В Москве проиндексировали тариф на проезд по МСД

Дептранс Москвы: в столице проиндексирован тариф на проезд по МСД

Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы проиндексирован со 2 января. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

«Сегодня был проиндексирован тариф на проезд по МСД в критически загруженные часы — теперь он составляет 13 рублей за участок», — сообщает канал.

Проезд остается бесплатным в будние дни с 11 до 16 и с 20 до 7 часов, а также в выходные и праздники. За транзитный проезд по магистрали придется заплатить 950 рублей.

Отмечается, что индексация позволит сделать поездку на автомобиле быстрой.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла «Лухмановская» с одноименной станцией метро Некрасовской линии.

«Территория расположена в Косино-Ухтомском районе — вдоль МСД, рядом с пересечением улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского», — говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство спортивного комплекса и торгово-развлекательного центра. В ходе работ планируется реконструкция прилегающих дорог. Помимо этого, специалисты создадут дополнительные парковки для автомобилей и дополнительные остановки городского транспорта.

Кроме того выяснилось, что в московских новостройках средняя цена машино-места составляет 4 млн рублей.

Самое дорогое машино-место можно купить в новостройках элитного сегмента — 10 млн рублей.

Ранее Собянин рассказал о планах развития общественного транспорта в Москве.