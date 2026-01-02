Размер шрифта
Астрономы рассказали о последствиях сближения Земли и Солнца на погоде

Астрономы: сближение Земли с Солнцем в январе не отражается на погоде
Максимальное сближение Земли и Солнца, которое произойдет в этом году 3 января, не повлияет на погоду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

По словам астрономов, смена времен года связана не с расстоянием до светила, а наклоном земной оси к плоскости орбиты.

«Смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего — летом», — уточняется в сообщении.

3 января Земля окажется в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, так называемой перигелии. Из-за того, что между ними будет сокращение расстояния до минимальных 147 099 586 км, то видимый диаметр Солнца в этот день будет наибольшим в году.

До этого ученые предупредили о первой заметной магнитной буре в 2026 году, которая может произойти в ночь на 3 января.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН спрогнозировали, что буря может достичь уровня G2, что соответствует средней интенсивности.

Ранее ученые предложили неочевидную теорию внеземного происхождения жизни на Земле.

