Церемонию вручения «Грэмми» перенесли из-за коронавируса
Антон Демидов
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Церемонию вручения премии Академии звукозаписи США «Грэмми», которая была запланирована на 31 января, перенесена из-за коронавируса. Об этом пишет журнал Rolling Stone, ссылаясь на источники.
Издание сообщает, что новая дата мероприятия еще неизвестна. Как рассказали источники, организаторы намерены провести 63-я ежегодную церемонию в марте.
Отмечается, что ее отложили из-за усугубляющейся ситуацией с распространением COVID-19 в Калифорнии.
Премия «Грэмми» присуждается с 1959 года.
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