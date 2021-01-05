Церемонию вручения «Грэмми» перенесли из-за коронавируса

Церемонию вручения премии Академии звукозаписи США «Грэмми», которая была запланирована на 31 января, перенесена из-за коронавируса. Об этом пишет журнал Rolling Stone, ссылаясь на источники.

Издание сообщает, что новая дата мероприятия еще неизвестна. Как рассказали источники, организаторы намерены провести 63-я ежегодную церемонию в марте.

Отмечается, что ее отложили из-за усугубляющейся ситуацией с распространением COVID-19 в Калифорнии.

Премия «Грэмми» присуждается с 1959 года.

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