Названы самые ожидаемые релизы в кинотеатрах в новогодние праздники

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о самых ожидаемых релизах в кинотеатрах в новогодние праздники. Ее цитирует РИА «Новости».

По ее словам, в 2020 году году доля российского кино в прокате составила около 50%, так как крупные голливудские релизы перенеслись из-за коронавируса на 2021-2022 годы и не вышли еще на экраны.

Из самых ожидаемых релизов, отмечает Любимова, мультфильм «Конь Юлий и Большие скачки», которой выйдет на экраны 31 декабря, и вторая часть русского фэнтези «Последний богатырь: Корень зла», его начнут показывать в кинотеатрах с 1 января.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— После провала «Мулан»: Disney перенес премьеры на следующий год

— Любимова пообещала кинобизнесу поддержку Минкульта

— Warner Bros. выпустит свои фильмы 2021 года одновременно в кинотеатрах и на стриминге