Съемки «Дома-2» возобновятся в феврале

Съемки реалити-шоу «Дом-2» после ухода передачи с ТНТ возобновятся 15 февраля для другого канала, сообщает «СтарХит» со ссылкой на собственный источник.

Как утверждает источник, скорее всего, будет открыт телеканал «Дом-2». «Также велись переговоры с СТС и несколькими онлайн-кинотеатрами, которые не прочь подобрать себе рейтинговую программу. Тем более на некоторых из них работают бывшие топовые сотрудники ТНТ, к примеру, на МТС ТВ трудится экс-гендиректор канала Игорь Мишин», — привел пример он.

Участники и ведущие шоу сохранят свои места и зарплаты на время заморозки съемок, жить звезды «Дома-2» также будут на площадке шоу.

«Дом-2» выходил на ТНТ с 2004 года и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити-шоу.

Ранее сообщалось, что «Домом-2» могут заинтересоваться «СТС Медиа» и «Триколор».

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