Съемки «Дома-2» возобновятся в феврале
Съемки реалити-шоу «Дом-2» после ухода передачи с ТНТ возобновятся 15 февраля для другого канала, сообщает «СтарХит» со ссылкой на собственный источник.
Как утверждает источник, скорее всего, будет открыт телеканал «Дом-2». «Также велись переговоры с СТС и несколькими онлайн-кинотеатрами, которые не прочь подобрать себе рейтинговую программу. Тем более на некоторых из них работают бывшие топовые сотрудники ТНТ, к примеру, на МТС ТВ трудится экс-гендиректор канала Игорь Мишин», — привел пример он.
Участники и ведущие шоу сохранят свои места и зарплаты на время заморозки съемок, жить звезды «Дома-2» также будут на площадке шоу.
«Дом-2» выходил на ТНТ с 2004 года и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити-шоу.
Ранее сообщалось, что «Домом-2» могут заинтересоваться «СТС Медиа» и «Триколор».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Максим Фадеев одобрил закрытие «Дома-2» на ТНТ
— «Дом-2» может переехать с ТНТ на СТС