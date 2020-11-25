Сын Ширвиндта рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 отца

Шоумен Михаил Ширвиндт рассказал в Instagram о состоянии своего отца — худрука Московского театра сатиры Александра Ширвиндта.

Он подтвердил, что Ширвиндт-старший заразился коронавирусом, но переносит болезнь в легкой форме. «Действительно у папы этот жуткий ковид, но в очень легкой форме – легкий кашель, температура небольшая, у мамы болезнь проходит бессимптомно», — сказал он, добавив, что с такими симптомами люди обычно лечатся дома, и решение о госпитализации было принято из-за возраста артиста.

Ранее стало известно, что 86-летний Ширвиндт и его супруга госпитализированы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Артист находится в отделении реаниматологии.

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