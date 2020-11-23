Полицейские проводят проверку после возможного избиения Прилучного
Елена Арнольдова
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Полицейские проводят проверку по факту возможного избиения актера Павла Прилучного в Калининграде, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Актер пока не написал заявление в полицию. «Полицейские проводят проверку по факту получения травм актером Павлом Прилучным. В том числе проверяется версия, что актер мог быть избит в ходе личного конфликта», — уточнил источник.
Ранее СМИ сообщили о том, что звезда сериала «Мажор» Прилучный получил перелом основания черепа в Калининграде, а к медикам обратился уже в Москве, заявив, что ударился головой при падении.
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