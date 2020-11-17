Армена Джигарханяна проводили в последний путь овациями
Актера Армена Джигарханяна проводили в последний путь овациями, сообщает РИА «Новости».
Гражданская панихида проходила с 12:00 до 14:00 в Московском драматическом театре, которым руководил артист. На прощание с ним пришли Филипп Киркоров, Александр Розенбаум, родственники и друзья артиста.
Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с могилой дочери.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний, рассказал источник из окружения актера. Официально причина смерти не сообщалась.
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