Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Актера Армена Джигарханяна проводили в последний путь овациями, сообщает РИА «Новости».

Гражданская панихида проходила с 12:00 до 14:00 в Московском драматическом театре, которым руководил артист. На прощание с ним пришли Филипп Киркоров, Александр Розенбаум, родственники и друзья артиста.

Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с могилой дочери.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний, рассказал источник из окружения актера. Официально причина смерти не сообщалась.

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