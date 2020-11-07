Лера Кудрявцева шокирована смертью соведущего

Телеведущая Лера Кудрявцева шокирована смертью своего коллеги Александра Колтового в авиакатастрофе в Подмосковье, пишет НТВ.

«Да, он очень сильно любил летать. Чуть ли не каждые выходные летал. И меня с собой звал частенько, говорил: поехали, Лерка, я тебя над Москвой прокачу», — сказала Кудрявцева.

Ранее стало известно, что 41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. У самолета отказал двигатель.

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