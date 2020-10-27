Адвокат опроверг слухи о блокировке счетов Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг слухи о блокировке счетов своего подзащитного, сообщает РИА «Новости»

По словам Хархорина, деньги Ефремова находятся в банковской ячейке, доступ к которой сейчас затруднен. «Его супруга Софья Николаевна Кругликова не имеет доверенности», — пояснил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что счета Ефремова якобы были заблокированы налоговой службой после того, как он не смог подать декларацию индивидуального предпринимателя.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ефремов надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции

— Ефремов готов возместить убытки хозяевам попавшего в ДТП с его участием авто

— Обнародован проект письма Ефремова к семье погибшего Захарова