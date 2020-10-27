CW показал новый образ чернокожей супергероини DC Бэтвумен

Телеканал CW показал, как будет выглядеть новая чернокожая супергероиня DC Бэтвумен, которую играет Джависия Лесли, пишет The Hollywood Reporter.

Лесли появится во втором сезоне после ухода звезды Руби Роуз в мае. Костюм супергероини был переработан специально для новой Бэтвумен: у актрисы будет черно-красный облегающий костюм с плащом, черная маска и прическа в стиле афро.

Актриса, которая является поклонницей Бэтмена, станет первой чернокожей Бэтвумен в сериале.

«Для меня было очень важно, чтобы зрители могли узнать уже по одному силуэту, что Бэтвумен — чернокожая девушка», — цитирует издание Лесли.

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