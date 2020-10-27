CW показал новый образ чернокожей супергероини DC Бэтвумен
Ева Краснова
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Телеканал CW показал, как будет выглядеть новая чернокожая супергероиня DC Бэтвумен, которую играет Джависия Лесли, пишет The Hollywood Reporter.
Лесли появится во втором сезоне после ухода звезды Руби Роуз в мае. Костюм супергероини был переработан специально для новой Бэтвумен: у актрисы будет черно-красный облегающий костюм с плащом, черная маска и прическа в стиле афро.
Актриса, которая является поклонницей Бэтмена, станет первой чернокожей Бэтвумен в сериале.
«Для меня было очень важно, чтобы зрители могли узнать уже по одному силуэту, что Бэтвумен — чернокожая девушка», — цитирует издание Лесли.
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