«Тяжело тягаться с молодыми»: Овечкин о возможном завершении карьеры

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не исключил, что завершит карьеру, передает RMNB.

«Решение о завершении карьеры зависит от того, как будет чувствовать себя мое тело. Сейчас хоккей очень жесткий и очень быстрый. Мне 40 лет, и мне тяжело тягаться с молодыми парнями», — сказал Овечкин.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией». Встреча состоится 12 марта.

Ранее Овечкин продлил серию матчей в НХЛ без набранных очков.