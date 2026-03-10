СМИ сообщили о кампании ВСУ по дискредитации российских военных в Сумской области

Украинские информационные структуры в Сумской области проводят кампанию по дискредитации командования войск российской группировки «Север». Сообщения от якобы российских офицеров распространяются для влияния на волонтеров и блогеров, чтобы их фейки распространились на русских ресурсах, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, с анонимных аккаунтов от «имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом». После чего этим же людям с нескольких анонимных аккаунтов начинают писать якобы рядовые военнослужащие, рассказывая, что командиры будто бы издеваются над ними.

«Враг рассчитывает, что таким образом его фейки будут распространяться на российских ресурсах», — уточнил собеседник агентства.

В декабре прошлого года, в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск, президент России Владимир Путин поручил командованию «Севера» создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы на линии соприкосновения. По словам главы государства, командованию необходимо представить доклад о ходе реализации поставленных задач. Группировка «Север» действует на Харьковском направлении и отвечает за прикрытие российских приграничных регионов, которые в последние месяцы регулярно подвергаются атакам.

Ранее МО РФ обвинило Киев в провокации с «атакой на Сумы».