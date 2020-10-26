Осенью число зрителей театров и кино сократилось вдвое

В России число зрителей, которые готовы посещать театры и кино, сократилось в два раза в осенний период. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Финансового университета при Правительстве России.

Такая тенденция наблюдается на фоне роста числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

В исследовании говорится, что посещаемость культурных мероприятий понизилась в 10 раз в период их закрытия на пике коронавирусных опасений. Там добавили, что в летний и осенний период интерес зрителей начал возвращаться, однако не достиг показателей за прошлый год.

В документе уточняется, что наибольшим спросом пользуются оперные постановки, а также детские и кукольные представления. Среди городов, где интерес сильнее всего восстановился, находятся Севастополь, Санкт-Петербург, Белгород, а также Казань, Москва, Рязань и Архангельск.

Сильнее всего, по данным исследования, пострадали от снижения спроса кинотеатры.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 43,5 млн заболевших, около 32 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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