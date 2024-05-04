Стало известно, какой вклад внес Слишкович в последние успехи «Спартака»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высоко оценил работу боснийца Владимира Слишковича со «Спартаком», отметив его вклад в последних успехах красно-белых.

«Спартак» удивляет. Слишкович использует разные тактические моменты, и команда при нем действительно заиграла, почувствовала уверенность. И хотя матч с «Динамо» мог по-разному повернуться, забей «Динамо» в какой-то момент, дело не в этом, а в самой игре «Спартака». Он не проигрывает в последних матчах после назначения Слишковича. Это говорит о том, что тренер что-то добавил. И в психологическом плане вселил в ребят уверенность. Это уже другой «Спартак», — считает Деменко.

Слишкович, работавший в тренерском штабе Гильермо Абскаля, возглавил «Спартак» после отставки испанского специалиста. Под руководством боснийца красно-белые сыграли вничью в ответном кубковом матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (0:0), обыграли в РПЛ «Ростов» (5:1), разошлись миром с ЦСКА (0:0), были сильнее «Локомотива» (3:2), а затем выбили из Кубка страны московское «Динамо» (2:0).

Ранее «Спартаку» предсказали тяжелую игру с «Балтикой» в Кубке России.