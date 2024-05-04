Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Наши матчи — всегда драма»: Рублев о сопернике в финале «Мастерса»

Рублев назвал трудным соперником Оже-Альяссима, с которым сыграет за титул

close
100%
Susana Vera/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев поделился размышлениями о своем сопернике по финалу турнира серии «Мастерс» в Мадриде — представителе Канады Феликсе Оже-Альяссиме. Его слова приводит Tennis TV.

«Наши матчи с Феликсом — это всегда драма. Всегда три сета, очень близкие. Последний раз, когда мы играли в Роттердаме, я не представляю, как много матч-поинтов я сумел спасти. Это трудный соперник», — заявил Рублев.

Финальный поединок мадридского «Мастерса» состоится 5 мая.

До сих пор россиянин в своей карьере одержал только одну победу на «Мастерсах» в одиночном разряде, выиграв в прошлом году титул в Монте-Карло, также на грунтовом покрытии. При этом Рублев трижды проигрывал финалы «Мастерсов».

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Рублев объяснил победу над Фрицем в полуфинале «Мастерса».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами