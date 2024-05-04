«Наши матчи — всегда драма»: Рублев о сопернике в финале «Мастерса»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился размышлениями о своем сопернике по финалу турнира серии «Мастерс» в Мадриде — представителе Канады Феликсе Оже-Альяссиме. Его слова приводит Tennis TV.

«Наши матчи с Феликсом — это всегда драма. Всегда три сета, очень близкие. Последний раз, когда мы играли в Роттердаме, я не представляю, как много матч-поинтов я сумел спасти. Это трудный соперник», — заявил Рублев.

Финальный поединок мадридского «Мастерса» состоится 5 мая.

До сих пор россиянин в своей карьере одержал только одну победу на «Мастерсах» в одиночном разряде, выиграв в прошлом году титул в Монте-Карло, также на грунтовом покрытии. При этом Рублев трижды проигрывал финалы «Мастерсов».

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Рублев объяснил победу над Фрицем в полуфинале «Мастерса».